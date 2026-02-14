Sanità, dal 16 febbraio nuovi servizi specialistici all’Ospedale di Chiaromonte

A partire da lunedì 16 febbraio, l’Ospedale di Chiaromonte arricchisce la propria offerta sanitaria con nuovi servizi specialistici, frutto della convenzione tra l’Asp e l’Azienda ospedaliera regionale San Carlo.

Tra le novità: l’attivazione del servizio di geriatria con la presenza di una specialista, un cardiologo disponibile per sei ore settimanali e l’apertura dell’ambulatorio di cardiologia. Inoltre, sarà presente un gastroenterologo per nove ore ogni quindici giorni per visite, gastroscopie e colonscopie; un urologo per nove ore ogni quindici giorni, comprensive di cistoscopie; e un oncologo per sei ore ogni quindici giorni, per la gestione dei pazienti già in trattamento oncologico, con controllo degli esami diagnostici e della terapia.

“Si tratta di provvedimenti parziali ma utilissimi per ridurre le liste di attesa e limitare la migrazione sanitaria”, ha sottolineato l’assessore regionale allo sviluppo economico, Francesco Cupparo, che segue da vicino le problematiche delle comunità dell’area sud.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Asp e Aor San Carlo, che riconoscono le difficoltà dei cittadini del territorio nell’accesso a prestazioni specialistiche in tempi rapidi e intendono venire incontro a queste esigenze. Come evidenziato dall’assessore alla sanità, Latronico, la medicina territoriale ha bisogno di una graduale attuazione del nuovo Piano Sanitario, del supporto dei progetti del Pnrr e di un impegno condiviso per migliorare le cure e la prevenzione, a partire dall’Ospedale di Chiaromonte, presidio strategico per l’intera area.