Nba: nuovo record di LeBron James nella vittoria dei Lakers sui Mavs

LeBron James ha scritto un nuovo capitolo nella storia della NBA, diventando il giocatore più anziano di sempre a realizzare una tripla doppia. Nella vittoria dei Los Angeles Lakers contro i Dallas Mavericks per 124-104, James ha messo a referto 28 punti, 10 rimbalzi e 12 assist, superando il precedente record di Karl Malone, che aveva 40 anni e 127 giorni quando firmò una tripla doppia per i Lakers il 28 novembre 2003.

Il momento più emozionante della partita è arrivato negli ultimi minuti, quando James è stato sostituito dal figlio Bronny James, ricevendo una standing ovation dal pubblico dopo aver conquistato il decimo rimbalzo. Un gesto che ha sottolineato non solo la sua grandezza in campo, ma anche il passaggio simbolico a una nuova generazione.

Gli Oklahoma City Thunder hanno subito una pesante sconfitta casalinga, battuti 110-93 dai Milwaukee Bucks. La squadra di Oklahoma City ha dovuto fare a meno di Shai Gilgeous-Alexander, fermo per la quinta partita consecutiva a causa di uno stiramento addominale. Anche i Bucks erano privi del loro leader, Giannis Antetokounmpo, assente per la nona gara consecutiva a causa di uno stiramento al polpaccio.

Nonostante le assenze, Milwaukee ha dimostrato maggiore profondità e organizzazione, approfittando degli errori dei Thunder e consolidando la propria posizione in classifica.

Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks: 124-104

Utah Jazz – Portland Trail Blazers: 119-135

Oklahoma City Thunder – Milwaukee Bucks: 93-110

La notte ha confermato ancora una volta la straordinaria longevità di LeBron James, capace di incidere sul campo anche a 41 anni, e ha messo in evidenza le difficoltà delle squadre prive dei loro giocatori chiave.

ANSA