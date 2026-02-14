Nba, Fontecchio firma 15 punti e Miami passa a New Orleans

Miami Heat vincono a New Orleans nonostante gli infortuni

Nonostante alcune assenze pesanti, i Miami Heat hanno conquistato una preziosa vittoria sul campo dei New Orleans Pelicans, imponendosi per 123-111. A guidare la squadra è stato Bam Adebayo, autore di una doppia doppia da 27 punti e 14 rimbalzi, dimostrando ancora una volta la sua capacità di incidere nei momenti chiave.

Simone Fontecchio si fa notare

Bella prestazione anche per Simone Fontecchio, che partendo in quintetto ha giocato poco meno di 27 minuti, chiudendo con 15 punti, 4 rimbalzi, 2 palle recuperate e un assist. La sua efficacia in attacco e la solidità difensiva hanno contribuito a mantenere il vantaggio degli Heat per tutta la partita.

Chiave della vittoria

Nonostante le difficoltà dovute agli infortuni, Miami ha saputo gestire il ritmo e trovare soluzioni offensive costanti. La coppia Adebayo-Fontecchio ha trascinato la squadra nei momenti decisivi, mentre i New Orleans Pelicans non sono riusciti a rimontare, mostrando limiti nell’interpretare la difesa degli Heat.

