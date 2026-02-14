A Milano e Livigno “Casa Corona” Corona Cero ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026

In occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, Corona Cero – Worldwide Olympic Partner – dà vita alla sua piattaforma globale “For Every Golden Moment” attraverso una serie di attivazioni di brand immersive, pensate per aiutare atleti e fan a rilassarsi, riconnettersi e celebrare.

Dalle iconiche destinazioni Casa Corona a Livigno e Milano, fino alle zone relax dell’iniziativa TIME CERO all’interno dei Villaggi degli Atleti, Corona Cero ha creato diversi spazi in tutto il territorio coinvolto da Milano Cortina 2026, progettati per celebrare l’equilibrio e la connessione, in linea con i valori del brand.

TIME CERO: RILASSARSI, RICARICARSI E CELEBRARE

Corona Cero dedica una parte fondamentale delle sue attivazioni agli atleti all’interno dei Villaggi Olimpici grazie all’iniziativa TIME CERO.

In un contesto in cui la pressione della competizione porta spesso a concentrarsi esclusivamente sui risultati, TIME CERO invita gli atleti a fermarsi, rilassarsi e riconnettersi attraverso pause brevi ma intenzionali.

Dalle relaxation zone e green room nei Villaggi degli Atleti fino a spazi di attivazione dedicati in tutta Italia, gli atleti possono prenotare momenti pensati per rallentare, ricaricarsi e vivere al meglio tutti i Golden Moments che i Giochi Olimpici Invernali hanno da offrire.

All’interno delle relaxation zone nasce il Cero Stress Plant Shop, dove gli atleti possono adottare e dare un nome a una pianta, portando un tocco di natura nelle proprie stanze e creando un’atmosfera calmante.

Al termine dei Giochi, il viaggio delle piante continua: vengono infatti donate ai fan locali, permettendo alla sensazione di calma di proseguire oltre l’esperienza olimpica.

Il cuore dell’esperienza TIME CERO è rappresentato dalla Corona Cero Green Room, uno spazio immerso nel verde che sfrutta il potere rilassante della natura per aiutare gli atleti a rallentare, ritrovare l’equilibrio e dedicarsi al proprio tempo. Qui è possibile semplicemente rilassarsi o partecipare a momenti guidati come sound bathing, workshop di respirazione, sessioni di yoga e DJ set al tramonto, pensati per ristabilire l’armonia oltre la performance sportiva.

CORONA CERO GOLDEN BOTTLE

Inoltre, Corona Cero celebra i successi che vanno oltre il podio con la Corona Cero Golden Bottle. Con oltre 2.900 atleti in gara, solo una piccola parte conquisterà una medaglia d’oro, ma per molti la semplice qualificazione ai Giochi Olimpici Invernali rappresenta già uno dei traguardi più importanti della propria vita.

Lanciata per la prima volta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, la Golden Bottle nasce per celebrare ogni Golden Moment, non solo quelli premiati con una medaglia. Gli atleti possono personalizzare e incidere la propria Golden Bottle all’interno dei Villaggi Olimpici, mentre coloro che soggiornano in hotel in tutta Italia possono candidarsi tramite una piattaforma digitale dedicata.

CASA CORONA – PER I FAN A MILANO E LIVIGNO

Per tutta la durata dei Giochi Olimpici Invernali, Corona Cero apre poi le porte di Casa Corona, uno spazio unico pensato per accogliere atleti e fan in un’atmosfera di condivisione e celebrazione. Con oltre 90 Paesi partecipanti ai Giochi, solo sette dispongono di una casa fisica ufficiale in Italia: Casa Corona rappresenta il punto di incontro unificato per vivere e celebrare i Golden Moments lungo tutta la durata dell’evento.

Progettata per combinare relax e divertimento, Casa Corona integra lounge dedicate agli atleti, spazi di celebrazione, bar e ristorante, aree broadcast e zone per la visione delle competizioni olimpiche. Le sedi si trovano a Livigno, con vista sullo Snow Park a 2.360 metri di altitudine, e a Milano, a pochi passi dal Duomo.

Casa Corona Livigno è situata in Camanel di Planon (Via Bondi, 473) ed è aperta tutti i giorni dal 7 al 22 febbraio, dalle 9.00 alle 16.00. Casa Corona Milano si trova presso Desco Milano (Via Bassano Porrone, 8) ed è aperta dal 7 al 22 febbraio, dalle 11.00 alle 00.00 nei giorni feriali e dalle 11.00 alle 02.00 nei weekend.

A completare le attivazioni dedicate ai fan, Corona Cero presenta la Milano Cortina 2026 Pin Collection, una serie di pin da collezione che celebra la partnership olimpica attraverso design ispirati alla presenza del brand ai Giochi. Le pin sono disponibili in tutte le attivazioni Corona e vengono condivise secondo la tradizione olimpica dello scambio, coinvolgendo staff Corona e atleti.

A Livigno, poi, nel cuore della valle, nasce il Corona Cero Mountain Resort, ospitato presso il Lac Salin Spa & Mountain Resort. In occasione dei Giochi Olimpici Invernali, Corona Cero ha trasformato il resort in una vera e propria oasi naturale, dove relax e golden moments si incontrano. L’esperienza è arricchita da DJ set al tramonto, da una snow spa naturale e da una fire kitchen. Il resort si trova in Via Saroch, Livigno.

CORONA CERO A CASA ITALIA

Corona Cero è anche a Casa Italia, cuore simbolico delle Olimpiadi disputate in casa. Presente a Livigno, Milano e Cortina d’Ampezzo, Casa Italia offre un’esperienza autentica che valorizza il patrimonio culturale del Paese e il suo legame con il territorio. A Livigno, Casa Italia si inserisce in uno dei villaggi alpini più iconici d’Italia, con un design contemporaneo che dialoga con il paesaggio montano, coniugando innovazione e tradizione. Durante i Giochi, lo spazio diventa un luogo di incontro e celebrazione, arricchito dall’experience après-ski firmata Corona, intrattenimento musicale dal vivo e momenti di condivisione con gli atleti.

Casa Italia Livigno è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 00.00. A Milano, la Triennale di Milano assume il ruolo di NOC House per Milano Cortina 2026, offrendo un’esperienza olimpica profondamente italiana e in linea con la missione dell’Olimpiade Culturale di unire arte, patrimonio e sport. Casa Italia Milano è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00. Nel cuore di Cortina d’Ampezzo, Casa Italia Cortina ha sede presso la Galleria Farsetti, polo culturale dei Giochi e spazio che esprime un’ospitalità alpina raffinata, valorizzando il legame tra sport, paesaggio e identità.

FOR EVERY GOLDEN MOMENT – CREATIVE PARTNERS

La campagna globale “For Every Golden Moment” è stata sviluppata dall’agenzia creativa Grey, che ha definito la piattaforma e la narrazione del brand.

L’iniziativa TIME CERO e tutte le attivazioni esperienziali per Milano Cortina 2026 sono state invece sviluppate e prodotte in collaborazione con l’agenzia creativa esperienziale globale WINK, che ha tradotto la visione del brand in esperienze immersive e reali per atleti e fan in tutta Italia.