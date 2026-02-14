17enne vulnerabile gettato in un cassonetto, indagati due minorenni

Un ragazzo di 17 anni, in condizioni di particolare vulnerabilità, è stato aggredito nei giorni scorsi da alcuni coetanei in un centro della costa abruzzese.

La vicenda è ora al vaglio della Procura per i minorenni dell’Aquila, che ha aperto un fascicolo e iscritto due minorenni nel registro degli indagati.

A riportare la notizia è il quotidiano regionale Il Centro.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio sarebbe avvenuto in uno spazio pubblico. Il padre del giovane ha raccontato che il ragazzo sarebbe stato spinto e gettato all’interno di un contenitore per rifiuti, per poi essere colpito con un bastone mentre tentava di uscire.

Alcune persone presenti, assistendo all’aggressione, sono intervenute richiamando l’attenzione e allertando le forze dell’ordine. Il minore è stato accompagnato al pronto soccorso, dove i medici hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, che stanno effettuando accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.

Il padre del ragazzo ha pubblicamente ringraziato chi è intervenuto per prestare aiuto. Dalle istituzioni locali è giunta una ferma condanna di ogni forma di violenza tra giovanissimi, con l’impegno a rafforzare le azioni di prevenzione e sostegno, e a promuovere una risposta condivisa da parte di scuole, famiglie e comunità per contrastare il bullismo.

ANSA