Milano Cortina: Michela Moioli bronzo nello snowboard cross

Un’altra gioia per l’Italia dello snowboard. Michela Moioli conquista la medaglia di bronzo nello snowboard cross femminile e porta il bottino azzurro a quota 18 medaglie complessive: 6 ori, 3 argenti e 9 bronzi.

Sulla pista di Livigno, teatro della finale olimpica, l’azzurra ha chiuso al terzo posto alle spalle dell’australiana Josie Baff e della ceca Eva Adamczykova. Una gara intensa, combattuta fino all’ultima curva, che ha premiato la determinazione della campionessa bergamasca.

Per Moioli si tratta della terza medaglia in tre Olimpiadi consecutive, dopo l’oro conquistato a Pyeongchang 2018. Un risultato che conferma la sua straordinaria continuità ai massimi livelli internazionali.

Rimonta e carattere

Il bronzo è arrivato al termine di una giornata carica di tensione ed emozioni. In semifinale l’azzurra aveva compiuto una rimonta clamorosa, risalendo dall’ultima posizione fino a conquistare l’accesso alla finale. Un segnale forte, dopo una vigilia complicata da una brutta caduta in allenamento che le aveva procurato anche un trauma facciale.

Sul podio, la commozione è stata evidente. «È stata lunga e difficile, e devo ringraziare la mia squadra se sono riuscita a ottenere questa medaglia. La collezione ora è completa e posso dire di essere molto orgogliosa di me stessa», ha dichiarato.

Ai microfoni di Rai ha poi aggiunto: «Ci ho creduto fino in fondo. Ogni medaglia ha la sua storia e questa è sicuramente un’Olimpiade particolare, l’ho tanto sognata ed esserci vuol dire tanto. Non ci credevo quasi più. Sono super orgogliosa e saluto mia nonna che mi ha seguito da casa».

Una medaglia che vale più del metallo di cui è fatta: è il simbolo della resilienza, della maturità sportiva e di una campionessa che, ancora una volta, ha saputo rialzarsi e lottare fino alla fine.

