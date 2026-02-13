Giorgia Meloni ad Addis Abeba: “Il Piano Mattei è ora una sinergia internazionale”

Ad Addis Abeba, nel corso del secondo vertice Italia-Africa, la premier Giorgia Meloni ha ribadito l’importanza di costruire relazioni nuove e paritarie tra Italia e Africa.

“Anni fa, quando ho avuto l’onore di ospitarvi a Roma, abbiamo assunto un impegno molto ambizioso: scrivere una pagina nuova nella storia delle nostre relazioni, costruire un modello di cooperazione fondato su fiducia e rispetto reciproco, una cooperazione da pari a pari lontana da qualsiasi tentazione predatoria e dall’approccio paternalistico che per lungo tempo ha distorto i rapporti fra Africa, Europa e Occidente, impedendo spesso alle nostre nazioni di comprendere le straordinarie qualità e potenzialità dei popoli africani”, ha dichiarato la premier nel suo intervento di apertura.

Meloni ha sottolineato i risultati raggiunti grazie al Piano Mattei, il programma di collaborazione economica e di sviluppo promosso dall’Italia in Africa: “Abbiamo fatto crescere il Piano Mattei così tanto che oggi non è più visto come una strategia italiana, ma come una sinergia di respiro internazionale”.

Il vertice di Addis Abeba rappresenta un momento chiave per consolidare le relazioni tra Italia e paesi africani, con l’obiettivo di promuovere progetti condivisi, scambi economici e cooperazione sostenibile in vari settori strategici, dalla energia alle infrastrutture, dall’innovazione tecnologica all’istruzione.

ANSA