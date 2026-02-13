La portaerei Usa Gerald R. Ford verso il Medio Oriente: cresce la pressione di Trump sull’Iran

La più grande portaerei del mondo, la USS Gerald R. Ford, ha ricevuto l’ordine di salpare dal Mar dei Caraibi in direzione del Medio Oriente. Lo riferiscono i media statunitensi, citando una fonte a conoscenza dei piani, mentre il presidente americano Donald Trump valuta l’ipotesi di un’azione militare contro l’Iran.

La notizia, anticipata dal The New York Times, segnala un ulteriore aumento della pressione di Washington su Teheran nel delicato dossier sul programma nucleare iraniano.

Con lo spostamento della Gerald R. Ford, gli Stati Uniti porteranno a due il numero di portaerei dispiegate nella regione. La USS Abraham Lincoln è infatti arrivata in Medio Oriente più di due settimane fa, rafforzando la presenza militare americana in un’area già altamente instabile.

La decisione si inserisce in un contesto di forte tensione diplomatica. L’amministrazione Trump sta intensificando i contatti e le pressioni affinché l’Iran raggiunga un nuovo accordo sul proprio programma nucleare, ritenuto da Washington una minaccia per la sicurezza regionale e globale.

Il doppio dispiegamento di portaerei rappresenta un chiaro segnale strategico: una dimostrazione di forza volta a rafforzare la deterrenza, ma anche un messaggio politico diretto a Teheran. Resta ora da capire se la mossa servirà a riaprire un canale negoziale o se rischierà di alimentare ulteriormente l’escalation in Medio Oriente.

ANSA