Donna accoltellata in strada in centro a Palermo, è grave. Fermato l’aggressore

Una donna di 56 anni è stata accoltellata in via Libertà, a Palermo, in pieno giorno. L’aggressione è avvenuta poco dopo che la vittima era uscita da un negozio di parrucchieri che si trova di fronte a Villa Zito.

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata colpita alle spalle da un uomo mentre si trovava in strada.

Ferita gravemente, avrebbe poi cercato rifugio all’interno del salone, dove è stata trovata dai sanitari del 118 in una pozza di sangue.

La 56enne perdeva molto sangue e presentava una profonda ferita alla scapola, che potrebbe averle perforato un polmone. Trasportata d’urgenza all’ospedale Ospedale Villa Sofia con codice rosso, è ricoverata in gravi condizioni: i medici hanno riscontrato lesioni polmonari e il coinvolgimento di una vertebra.

L’aggressore, un uomo di 52 anni, è stato fermato dalla polizia poco dopo i fatti. Secondo quanto si apprende, soffrirebbe di problemi psichici ed era conosciuto in zona.

Gli agenti sarebbero riusciti a risalire a lui anche grazie alle indicazioni di alcuni cittadini che lo avrebbero riconosciuto.

I poliziotti lo avrebbero trovato nella sua abitazione con i vestiti ancora sporchi di sangue.

Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile, che sta ricostruendo con esattezza la dinamica dell’accaduto e il movente dell’aggressione.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, mentre la comunità resta scossa per l’episodio avvenuto in una delle vie più frequentate della città.

ANSA