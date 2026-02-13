CRONACA

DA LUNEDI’ 16 FEBBRAIO INNALZATO A 1.800 IL MASSIMALE DEI PAZIENTI PER I MEDICI DELLA VAL D’AGRI

Sino a 300 scelte mediche in più, oltre il massimale, in attesa dei prossimi incarichi di medicina generale che la regione Basilicata assegnerà.
I cittadini, ancora senza medico di famiglia, potranno sceglierlo negli ambiti 2 e 3 del distretto della Val D’Agri presso gli sportelli del Distretto Sanitario stesso.
Il provvedimento permette di non lasciare alcun cittadino di quell’area senza medico di medicina generale.
