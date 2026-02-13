Cremlino, negoziati Russia-Ucraina-Usa il 17 e 18 febbraio a Ginevra

Una nuova tornata di negoziati tra Russia, Stati Uniti e Ucraina si terrà il 17 e 18 febbraio a Ginevra. L’annuncio è arrivato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia RIA Novosti.

Secondo quanto riferito, la delegazione russa sarà guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky, già protagonista in passato di delicati dossier diplomatici. La scelta di Ginevra come sede del confronto conferma il ruolo della città svizzera come tradizionale terreno neutrale per colloqui internazionali di alto livello.

L’incontro si inserisce in una fase particolarmente complessa del conflitto, con la comunità internazionale che guarda con attenzione a ogni possibile spiraglio di dialogo. L’obiettivo dichiarato resta quello di affrontare i nodi politici e di sicurezza ancora irrisolti, in un contesto segnato da tensioni militari e forti ripercussioni economiche e umanitarie.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’agenda dei colloqui né sulla composizione completa delle delegazioni statunitense e ucraina. Tuttavia, la ripresa del dialogo viene considerata un passaggio significativo, anche alla luce dei precedenti tentativi diplomatici che non hanno prodotto risultati duraturi.

Le prossime ore saranno decisive per comprendere se il vertice di Ginevra potrà rappresentare un punto di svolta o se si tratterà di un ulteriore passaggio interlocutorio in una crisi che continua a ridefinire gli equilibri geopolitici europei e globali.

ANSA