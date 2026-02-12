Sasso di Castalda alla BIT: bilancio positivo

Si è conclusa la partecipazione del Comune di Sasso di Castalda alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano. Una tre giorni di lavoro e confronto, occasione utile per presentare agli operatori e alla stampa il rebranding della destinazione: “Sasso Pure Experience – Dove i sentieri si fanno racconto”.

L’appuntamento è stato funzionale al lancio dei materiali editoriali rinnovati. La nuova brochure turistica si fonda su tre concetti chiave: “Natura. Autenticità. Territorio.”.

Uno strumento pensato per sintetizzare l’identità visiva del borgo, con una grafica curata che punta a trasmettere al viaggiatore la proposta di un’esperienza legata ai ritmi lenti e alla scoperta dei luoghi.

La giornata conclusiva, presso lo Stand della Regione Basilicata, ha visto un momento di approfondimento dedicato all’identità del territorio.

L’Assessore al Turismo Mariangela Laurino, insieme alla scrittrice Fabienne Agliardi e al regista Fabio Longagnani, ha acceso i riflettori non tanto sul borgo fisico, quanto sulle persone che lo abitano.

Attraverso l’esperienza diretta degli autori e le immagini estratte dal lavoro filmico su Sasso, è stata raccontata una comunità che non recita una parte, ma che vive di accoglienza spontanea. Il dibattito ha evidenziato come Sasso di Castalda sia una realtà capace di “farsi leggere dentro”, offrendo relazioni umane prive di filtri.

La presenza in fiera rientra in una visione strategica più ampia: utilizzare il turismo come leva di crescita sostenibile per le aree interne.

Come illustrato durante gli incontri: “L’obiettivo è raccontare non solo una destinazione, ma l’idea di una comunità consapevole della propria identità”.

“Torniamo da Milano con un riscontro positivo,” dichiara l’Assessore Mariangela Laurino. “La presentazione del nuovo video e della brochure ha permesso di dare concretezza alla nostra visione. ‘Pure Experience’ vuole essere la sintesi di ciò che Sasso offre a chi sceglie di percorrerne i sentieri un luogo da vivere e ascoltare.

​Un ringraziamento sentito va all’APT Basilicata per il prezioso supporto e per aver offerto una vetrina fondamentale ai nostri territori.

Un grazie speciale a Fabienne Agliardi e Fabio Longagnani la loro presenza non è stata solo tecnica, ma emotiva. Hanno saputo raccontare la loro esperienza personale a Sasso con parole e immagini che hanno restituito l’anima più vera della nostra comunità.”