Milano Cortina: Lollobrigida oro nei 5000 metri di pattinaggio velocità, sesto per l’Italia

Francesca Lollobrigida entra ancora una volta nella storia dello sport italiano. La campionessa azzurra ha conquistato la medaglia d’oro nei 5000 metri di pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, firmando uno straordinario bis dopo il trionfo nei 3000 metri.

Una gara impeccabile quella della pattinatrice romana, che ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime tornate, gestendo con intelligenza energie e cambi di passo. Nel finale Lollobrigida ha saputo aumentare ulteriormente l’andatura, lasciando alle avversarie solo la lotta per il podio e chiudendo con una prestazione di altissimo livello tecnico e mentale.

Dopo l’oro conquistato nei 3000 metri, questo successo nei 5000 conferma la sua leadership nelle prove di resistenza e la consacra tra le grandi protagoniste di questi Giochi. Un doppio titolo olimpico che testimonia la maturità atletica raggiunta dall’azzurra e il lavoro costante svolto negli ultimi anni con il suo team.

Per l’Italia si tratta del sesto oro a Milano-Cortina, un bottino che continua ad arricchirsi grazie ai successi degli atleti azzurri. La vittoria di Lollobrigida rappresenta non solo un risultato personale straordinario, ma anche un simbolo della forza e della competitività del movimento italiano negli sport invernali.

Con due ori al collo e l’entusiasmo di un’intera nazione alle spalle, Francesca Lollobrigida si conferma una delle regine di Milano-Cortina e una delle atlete più brillanti nella storia del pattinaggio di velocità italiano.

ANSA