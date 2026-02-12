Massacra di botte la compagna nel parcheggio di un supermercato

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia di Gallarate (Milano) su disposizione del gip del tribunale di Busto Arsizio (Varese) con l’accusa di lesioni gravissime aggravate dalla relazione di coppia, come previsto dalla normativa vigente in materia di violenza domestica. L’uomo è stato portato in carcere.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lo scorso 4 febbraio, nel parcheggio di un supermercato, il 40enne avrebbe colpito la compagna con calci, pugni e testate, provocandole fratture alle costole e al volto. La vittima è stata soccorsa in stato semicomatoso e la prognosi iniziale è di 45 giorni.

L’uomo ha cercato di giustificarsi affermando che la compagna si era ferita cadendo dalla bicicletta. Tuttavia, un testimone ha riferito agli agenti che il 40enne aveva rivendicato il pestaggio pochi istanti prima dell’arrivo del 118, accusando la donna di averlo tradito e descrivendo la violenza come una “punizione”.

Durante le indagini, la Polizia ha raccolto solidi indizi a carico dell’uomo, che hanno portato all’arresto e al trasferimento in carcere, a conferma della gravità dell’episodio e della necessità di tutelare la vittima.

