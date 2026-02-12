Lega, depositata risoluzione per dimissioni immediate Albanese

“La Lega ha una sola richiesta: dimissioni”. Così i deputati del Carroccio hanno motivato la presentazione di una risoluzione parlamentare con cui si uniscono alla Francia e ad altri Paesi nel chiedere che la relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi lasci immediatamente l’incarico.

A commentare l’iniziativa sono stati i deputati Paolo Formentini, vicepresidente della commissione Esteri, ed Eugenio Zoffili, capogruppo in commissione Difesa, insieme ai membri della commissione Affari Esteri: Simone Billi, Dimitri Coin, Andrea Crippa e Alessandro Giglio Vigna.

“La relatrice – spiegano i parlamentari – definire Israele ‘nemico comune dell’umanità’, come avvenuto in alcune dichiarazioni, mette in dubbio la sua imparzialità e fomenta più che leciti sospetti di antisemitismo”.

La risoluzione della Lega sottolinea la necessità che l’incarico Onu sia ricoperto da figure super partes, capaci di garantire un approccio equilibrato e rispettoso dei principi internazionali.