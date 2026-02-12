IL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO ALLA BIT DI MILANO

Il Parco Nazionale del Pollino protagonista alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano 2026. Nei giorni della manifestazione, tra i principali appuntamenti del settore a livello internazionale, l’Ente ha presentato a operatori e visitatori l’offerta naturalistica e le opportunità di viaggio sostenibile tra Calabria e Basilicata.

Allo stand erano presenti il personale dell’Area Promozione e Comunicazione e le Guide ufficiali del Parco, impegnate a raccontare itinerari, esperienze outdoor e progetti in corso.

A seguire le attività anche il Commissario dell’Ente, Luigi Lirangi, che ha partecipato agli incontri istituzionali e ai momenti di confronto con gli operatori turistici.

«La partecipazione alla BIT 2026 rappresenta un’importante occasione di confronto e visibilità ha dichiarato il Commissario. Registriamo con soddisfazione il grande interesse del pubblico per la Ciclovia dei Parchi e per l’offerta naturalistica del Pollino.

Un risultato evidente sia presso lo spazio della Regione Calabria, presidiato dal personale dell’Ente e dalle Guide, sia nell’area dell’APT Basilicata, dove è stata assicurata una qualificata promozione della componente lucana del Parco. È un segnale concreto della crescente attenzione verso proposte turistiche sostenibili e di qualità».

Durante la fiera sono stati illustrati i programmi avviati dall’Ente e sono state rafforzate collaborazioni con istituzioni e stakeholder.

Un lavoro che punta a valorizzare il patrimonio ambientale e culturale, sostenendo al tempo stesso le comunità locali e un turismo capace di coniugare tutela e sviluppo.

L’Ente continua così il proprio investimento nelle attività di comunicazione e marketing territoriale, con l’obiettivo di attrarre nuovi visitatori e consolidare il posizionamento del Pollino tra le destinazioni di riferimento per il turismo natura.