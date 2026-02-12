Gabibbo malmenato per la prima volta in 36 anni di carriera: le immagini stasera su Canale 5

Per la prima volta in 36 anni di carriera, il celebre Gabibbo è stato malmenato durante un servizio televisivo.

A darne notizia è Mediaset, che annuncia come le immagini saranno trasmesse stasera in prima serata su Canale 5, nel corso del quarto appuntamento di Striscia la notizia – La voce della presenza, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

L’episodio è avvenuto a Milano, dove il pupazzone rosso è stato inviato sul campo per realizzare un servizio su due storiche battaglie di Striscia: chi occupa indebitamente i posti dei disabili e chi evade il biglietto della metropolitana, saltando i tornelli.

Proprio in quest’ultima missione, il Gabibbo è stato spintonato e fatto cadere a terra più volte da un ragazzo, che gli ha anche strappato il microfono, reagendo in modo violento quando il pupazzone ha cercato di chiedere spiegazioni.

È la prima volta dal 1° ottobre 1990, data della nascita del Gabibbo, che qualcuno alza le mani sul pupazzo più amato della televisione italiana. Per decenni, il Gabibbo è stato il beniamino di generazioni di bambini e promotore, attraverso Striscia la notizia, di importanti battaglie civili.

A rendere la scena ancora più surreale, per l’occasione il Gabibbo presta la voce a Al Bano, ospite della puntata di stasera, e appare agghindato con panama e sciarpa d’ordinanza, pronto a denunciare le ingiustizie con il suo stile unico.

L’episodio segna un momento storico per il pupazzo simbolo della satira televisiva italiana, testimone di quasi quattro decenni di costume e cronaca del nostro Paese.

ANSA