Eros Ramazzoti, dà il via al tour mondiale e nuove date in Europa nel 2027

Eros Ramazzotti si prepara a dare il via al suo attesissimo tour mondiale il 14 febbraio a Parigi con il “Una storia importante World Tour 2026”, pochi giorni dopo il successo della data zero di ieri sera a Mantova.

Il nuovo viaggio live dell’artista toccherà 30 Paesi tra Europa, Nord America-Canada e America Latina, portando sul palco le canzoni che hanno segnato la sua carriera e i brani più recenti, in uno spettacolo di alto livello prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International.

Il tour ha già collezionato numerosi sold out, confermando il grande affetto dei fan di tutto il mondo.

A pochi giorni dal debutto del tour mondiale, Ramazzotti ha annunciato i primi appuntamenti della nuova leg europea 2027.

In meno di un anno, “Una storia importante World Tour/Una Historia importante World Tour” tornerà in alcune delle città già battute come Bruxelles, Amsterdam, Monaco, Zurigo e Barcellona, e raggiungerà nuove destinazioni tra cui Lussemburgo, Düsseldorf, Hannover, Mannheim, Grenoble, Montpellier, Pamplona e Valencia.

Sul palco con Eros Ramazzotti ci sarà una band d’eccezione, guidata da Luca Scarpa alla direzione musicale e alle tastiere insieme a Christian Rigano, con Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni e Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori. Il team vocale sarà completato da Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop.

I biglietti per gli appuntamenti live previsti nel 2027 saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 di domani, venerdì 13 febbraio, offrendo ai fan l’opportunità di assicurarsi i posti per uno degli spettacoli più attesi dell’anno.

Con questa nuova avventura, Eros Ramazzotti conferma ancora una volta la sua capacità di unire generazioni diverse e continenti lontani, trasformando ogni concerto in un’esperienza unica e indimenticabile.

