DG Sarli : “Il nostro è un territorio piccolo, che però vuole imporsi”: Il bilancio della Basilicata alla BIT 2026

La Basilicata si sta facendo strada nel panorama turistico nazionale e internazionale, nonostante le sue dimensioni contenute.

Un territorio ricco di bellezze naturali, storia e tradizioni, ma che ora punta a imporsi con maggiore forza nel settore del turismo.

A tracciare questo percorso è Margherita Sarli, direttrice generale dell’Agenzia di Promozione Territoriale (APT) della Basilicata, che, al termine della tre giorni alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, ha delineato le prospettive e i risultati raggiunti dalla regione.

“Non c’è un bilancio definitivo, la BIT è un momento particolarmente importante per dare il via alla stagione turistica e presentare l’offerta del nostro territorio.

Sono stati tre giorni intensi, dove i nostri tour operator, accompagnati come sempre dall’APT, hanno lavorato con grande impegno”, ha dichiarato Sarli, evidenziando la positiva collaborazione tra gli operatori lucani e l’agenzia.

L’elemento distintivo della partecipazione della Basilicata quest’anno è stato il concept innovativo di comunicazione, che ha saputo coniugare il fascino del territorio con l’uso delle più moderne tecnologie, come l’intelligenza artificiale.

“Abbiamo introdotto strumenti digitali avanzati, che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana, per raccontare la Basilicata e rendere ancora più coinvolgente l’esperienza di chi la visita.

L’intelligenza artificiale può diventare un valido alleato nel far scoprire i tesori della nostra regione”, ha spiegato Sarli.

In questo contesto, la regione ha ricevuto una stima crescente. Tra gli ospiti più importanti, infatti, si sono distinti Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio di Serie A, e Antonio Decaro, presidente della Puglia, regione con cui la Basilicata condivide legami storici e culturali.

Un segno di riconoscimento che conferma l’attenzione crescente nei confronti della Basilicata, a livello sia istituzionale che mediatico.

Un altro momento significativo è stato l’incontro con Arisa, la famosa cantante originaria di Pignola (Potenza), che quest’anno parteciperà al Festival di Sanremo 2026.

“Arisa è una vera e propria testimonial della Basilicata, e la sua presenza alla BIT ha amplificato l’eco della nostra regione.

Ogni volta che è con noi, si parla di più della Basilicata”, ha affermato Sarli. La cantante, infatti, non è solo un’icona musicale, ma anche un simbolo di orgoglio lucano.

La direttrice dell’APT ha poi sottolineato l’importanza di espandere il mercato del wedding, un settore che sta crescendo e che la regione intende valorizzare ulteriormente.

Progetti innovativi, mirati ad attrarre coppie da tutto il mondo per celebrare matrimoni nelle splendide location della Basilicata, sono già in fase di sviluppo per il 2026.

L’anno appena trascorso ha mostrato numeri incoraggianti. Secondo i dati analizzati insieme al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, la regione ha superato per la prima volta il milione di arrivi, con circa tre milioni di presenze, ovvero i pernottamenti nelle strutture ricettive lucane.

“Questo è un traguardo storico, ma ora dobbiamo concentrarci su come mantenere stabile questo dato. Se il numero cresce, ne siamo felici, ma la nostra priorità è consolidare i risultati”, ha dichiarato Sarli.

Il 2026 sarà un anno cruciale per la Basilicata, che mira non solo a crescere, ma a costruire una solida rete di operatori e a consolidare la propria identità turistica.

“I nostri operatori sono il vero motore del turismo lucano. Il loro impegno è fondamentale per proseguire su questa strada”, ha concluso la direttrice dell’APT.

La Basilicata è dunque pronta a imporsi, con un piano di sviluppo che punta sull’innovazione, sulla valorizzazione delle risorse locali e sulla costruzione di un’offerta turistica sempre più diversificata e attrattiva.

Il cammino verso il 2026 è solo all’inizio, ma i segnali sono più che promettenti.