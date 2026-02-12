Chiorazzo: “Conferenza dei Presidenti a Niscemi, unità e responsabilità per territori più sicuri”

Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, ha partecipato all’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, convocata a Niscemi per iniziative di solidarietà a favore della popolazione colpita dagli eventi franosi.

“Essere a Niscemi – sottolinea Chiorazzo – significa testimoniare la vicinanza dei lucani a una comunità ferita. Come Consiglio regionale della Basilicata abbiamo assicurato piena disponibilità a sostenere ogni iniziativa concreta di solidarietà”.

“Ho ricordato con emozione la frana di Senise, il mio paese, e la straordinaria solidarietà che arrivò da tante persone in quei giorni drammatici. Purtroppo in quella frana otto persone persero la vita, tra cui quattro minorenni. È una ferita che porto dentro e che mi fa sentire ancora più vicino alla comunità di Niscemi”.

“Il quarantesimo anniversario di quella tragedia – prosegue Chiorazzo – deve spingerci a una riflessione seria e aggiornata sulla prevenzione. Non basta sapere che viviamo in territori fragili. Servono scelte di pianificazione lungimiranti e coerenti con la complessità dei nostri territori. Questo è il compito della politica”.

L’Assemblea ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna le Regioni a promuovere iniziative di solidarietà, con l’obiettivo di raggiungere una quota simbolica di un milione di euro per progetti nei territori colpiti, istituendo un Tavolo tecnico di coordinamento e rafforzando la cooperazione istituzionale in materia di prevenzione e gestione dei disastri ambientali.

D’intesa con la Conferenza, nella prossima seduta del Consiglio regionale della Basilicata sarà iscritto un ordine del giorno univoco per tutte le Assemblee legislative regionali, in coerenza con gli impegni assunti a Niscemi, affinché anche la nostra Assemblea possa contribuire in modo concreto e coordinato.

Chiorazzo ha rivolto un ringraziamento al Presidente della Conferenza, Antonello Aurigemma, e al Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, “per aver voluto fortemente questa iniziativa che avvicina le Istituzioni ai cittadini e rafforza il senso di unità nazionale nei momenti più difficili”.

“La solidarietà – conclude il Vice Presidente Chiorazzo- è un dovere, ma la vera responsabilità è trasformare l’emergenza in un impegno strutturale per la sicurezza delle nostre comunità”.