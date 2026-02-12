Berlino chiede le dimissioni di Albanese, ‘la sua posizione è insostenibile’

Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha chiesto le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, Francesca Albanese, a seguito di dichiarazioni da lei rilasciate durante una conferenza che, secondo il ministro, avrebbero preso di mira Israele.

In un messaggio pubblicato su X, Wadephul ha dichiarato: “Rispetto il sistema delle Nazioni Unite basato sui relatori indipendenti. Tuttavia Albanese ha rilasciato numerose dichiarazioni inappropriate in passato. Condanno le sue recenti dichiarazioni su Israele. La sua posizione è insostenibile”.

La richiesta di dimissioni di Albanese arriva subito dopo quella del ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, che ieri aveva espresso analoga posizione, sottolineando come le dichiarazioni della relatrice compromettano la sua imparzialità nell’incarico.

La vicenda rilancia il dibattito sulla neutralità dei relatori speciali delle Nazioni Unite e sulla gestione delle delicate questioni legate ai territori palestinesi, ponendo l’attenzione sulla necessità di equilibrio tra diritti umani e diplomazia internazionale.

ANSA