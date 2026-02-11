Senise, potenziato lo sportello di Acquedotto Lucano: verso l’ampliamento degli orari di apertura

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, a seguito dei disagi segnalati per l’apertura dell’Ufficio di Acquedotto Lucano di Senise limitata a un solo giorno a settimana, è stata inoltrata formale richiesta al Direttore Generale e all’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano per potenziare gli orari di apertura e rafforzare i servizi a favore dell’intero territorio.

Lo sportello di Senise rappresenta infatti un punto di riferimento non solo per la nostra comunità, ma anche per i cittadini dei comuni limitrofi, con conseguente aumento delle presenze e dei tempi di attesa.

Accogliendo le sollecitazioni dell’Amministrazione comunale, con nota pervenuta in data odierna, il Direttore Generale – Luigi Cerciello Renna – ha comunicato la disponibilità a valutare l’istituzione di una ulteriore giornata di apertura, per rispondere alle esigenze dell’utenza e alle richieste di cittadini e di attività economiche del territorio, di cui l’Amministrazione si è fatta portavoce.

In attesa di un incontro operativo con l’Amministrazione comunale, finalizzato ad individuare soluzioni compatibili con le risorse disponibili, il Direttore ha inoltre annunciato che già da domani, giovedì 12 febbraio, l’ufficio di Acquedotto Lucano di Senise sarà potenziato con l’attivazione di un secondo sportello, garantendo la presenza di due operatori anziché uno, così da ridurre i tempi di attesa e migliorare l’efficienza del servizio.

Il Sindaco sottolinea che l’obiettivo primario dell’Amministrazione è assicurare servizi sempre più efficienti e vicini ai cittadini, rafforzando al contempo la collaborazione istituzionale con Acquedotto Lucano.

Si accoglie, pertanto, con favore la proposta di un incontro per definire nel dettaglio l’ampliamento degli orari e le modalità organizzative più efficaci.

Parallelamente, l’Amministrazione si impegna a individuare una sede più idonea e accessibile, al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di accoglienza e fruizione del servizio.

L’Amministrazione continuerà a lavorare in sinergia con Acquedotto Lucano affinché questo impegno si traduca in un concreto miglioramento dei servizi per la comunità di Senise e dell’intera area.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale