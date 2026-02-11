Migranti, al Cdm il disegno di legge per attuare il Patto Ue su asilo e immigrazione

Arriva sul tavolo del Consiglio dei ministri il pacchetto migranti. Le norme, come si legge nella convocazione fissata per oggi pomeriggio alle 17.30, saranno contenute in un unico disegno di legge finalizzato a dare attuazione al Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024, oltre a introdurre ulteriori disposizioni in materia di immigrazione.

All’ordine del giorno figura lo “Schema di disegno di legge: Disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024 e ulteriori disposizioni in materia di immigrazione”, provvedimento di competenza dei ministeri dell’Interno e della Giustizia.

Il Consiglio dei ministri esaminerà inoltre, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio del 7 maggio 2024.

Il testo riguarda le norme sugli organismi per la parità di trattamento: tra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica; in materia di occupazione e impiego, senza discriminazioni fondate su religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; e tra donne e uomini in materia di sicurezza sociale e accesso a beni e servizi.

La direttiva modifica inoltre le precedenti 2000/43/CE e 2004/113/CE. Il provvedimento è seguito dai ministeri per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, insieme a Famiglia, Natalità e Pari opportunità e Lavoro e Politiche sociali.

Completano l’ordine del giorno l’esame di leggi regionali e le varie ed eventuali.

