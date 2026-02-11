Maltempo, domani allerta arancione

Nuova ondata di maltempo in arrivo sull’Italia, ancora interessata dal passaggio di perturbazioni atlantiche. La Protezione civile ha diffuso un avviso meteo che prevede, dalla mattinata di domani, condizioni di instabilità diffuse su gran parte del Paese, con nevicate, forti venti, temporali e mareggiate.

Sulla Valle d’Aosta sono attese nevicate al di sopra dei 1.200-1.300 metri, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti. Un quadro che potrebbe determinare disagi soprattutto nelle aree montane.

Particolarmente intensa la ventilazione. Sono previsti venti da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, su Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Basilicata. Persisteranno inoltre venti da burrasca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta, su Sardegna, Calabria e Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sul fronte delle precipitazioni, si prevedono temporali sul Lazio, in esaurimento nel corso del pomeriggio, e su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in particolare sui settori tirrenici. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento sostenute.

Per la giornata di domani è stata valutata allerta arancione su alcuni settori di Calabria e Sicilia. Allerta gialla, invece, su Sicilia, Calabria, Basilicata e su aree di Campania, Puglia, Molise, Lazio, Abruzzo, Sardegna e Toscana.

La Protezione civile raccomanda massima prudenza, soprattutto nelle zone interessate da criticità idrogeologiche e lungo le coste esposte ai venti più intensi.