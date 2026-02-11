James Van Der Beek, la star di Dawson’s Creek, è morto a 48 anni

L’attore era malato di cancro al colon-retto.

James Van Der Beek, l’attore protagonista della serie cult Dawson’s Creek, è morto oggi all’età di 48 anni.

La tragica notizia è stata annunciata dalla moglie Kimberly Van Der Beek tramite un post su Instagram.

“Il nostro amato James David Van Der Beek è morto pacificamente questa mattina”, ha scritto la moglie. “Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia.

C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo.

Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico.”

Van Der Beek, diventato famoso in tutto il mondo per il ruolo di Dawson Leery nella serie teen drama Dawson’s Creek (1998-2003), aveva rivelato pubblicamente la sua diagnosi di cancro al colon-retto (colorectal cancer) in stadio 3 nel novembre 2024, dopo essere stato diagnosticato già nell’agosto 2023.

Nonostante la malattia, l’attore aveva espresso ottimismo e forza in diverse interviste, sottolineando l’importanza della prevenzione e della consapevolezza su questa patologia.

Nato l’8 marzo 1977, Van Der Beek ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura pop degli anni ‘90 e 2000, non solo con Dawson’s Creek ma anche con film come Varsity Blues.

Lascia la moglie Kimberly e i sei figli. La famiglia ha chiesto rispetto della privacy in questo momento di lutto.

Il mondo dello spettacolo e i fan piangono la perdita di un attore talentuoso e di un uomo che ha affrontato la malattia con dignità. Riposa in pace, James. 💔

ANSA