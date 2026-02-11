Basilicata protagonista alla Bit di Milano: “Destinazione internazionale grazie anche a Matera 2019”

La Basilicata si conferma sempre più meta turistica riconosciuta sui mercati internazionali.

A ribadirlo è stato il presidente della sezione Turismo di Confindustria Basilicata, Giovanni Matarazzo, intervenendo a Milano nello spazio allestito dall’Apt Basilicata alla Bit, la Borsa internazionale del turismo, che si concluderà domani.

“La Basilicata è diventata una destinazione turistica a tutti gli effetti ed è una destinazione conosciuta sui mercati internazionale, anche grazie a tutto il lavoro fatto con Matera Capitale europea della Cultura 2019”, ha dichiarato Matarazzo rispondendo ai giornalisti.

Un percorso di crescita che, secondo il rappresentante di Confindustria, trova conferma anche nei numeri. “In questi primi due giorni di Bit l’impressione è positiva, anche perché siamo confortati dai dati in continua crescita sia per arrivi che per presenze di turisti stranieri. E siamo sicuri che, in una prospettiva a medio-lungo termine, questi numeri cresceranno ulteriormente”, ha aggiunto.

Per Matarazzo, la partecipazione alla Bit rappresenta un tassello importante di una strategia più ampia: “Questa Bit è un’ottima vetrina che si innesta in un processo di crescita del turismo regionale, sempre alla ricerca di nuove destinazioni e sempre più collocato sui mercati internazionali”.

Un risultato che, ha sottolineato, è frutto di un lavoro sinergico tra pubblico e privato. “L’Apt ha svolto un ottimo lavoro, finanziato dalla Regione Basilicata, a cui va dato merito di aver creduto tantissimo in questi anni nelle grandi potenzialità del settore turistico.

Insieme alla professionalità degli imprenditori e degli operatori privati, è cresciuta anche la qualità dell’offerta, tant’è che oggi possiamo parlare di ‘turismi’”.

Un pluralismo dell’offerta che racconta una Basilicata capace di valorizzare cultura, natura, borghi, enogastronomia ed esperienze autentiche, rafforzando il proprio posizionamento in uno scenario turistico sempre più competitivo e globale.