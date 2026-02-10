Verso la Biennale dell’economia cooperativa

In questo contesto, le esperienze di comunità energetiche rinnovabili in forma cooperativa mostrano come il modello cooperativo possa aggregare domanda e investimenti, ridurre asimmetrie informative, distribuire i ritorni economici, facilitare innovazione sociale nei territori.

“In particolare i territori interni, caratterizzati da elevati livelli di capitale relazionale, senso di appartenenza e coesione sociale, possono essere propulsori di modelli partecipativi per la produzione sostenibile e per la condivisione dell’energia”, sottolinea Innocenzo Guidotti, presidente di Legacoop Basilicata.

La cooperazione può in prospettiva agire da infrastruttura abilitante della transizione, offrendo competenze, servizi e strumenti finanziari alle cooperative di nuova generazione e contribuendo a una transizione energetica che sia non solo tecnicamente efficace, ma anche equa e orientata alla creazione di valore condiviso.

L’evento si articola in due sessioni. In quella mattutina si svolgeranno il Primo incontro nazionale delle cooperative energetiche di Legacoop e, in parallelo, quattro tavoli tematici per la costruzione del Manifesto cooperativo di Legacoop per la transizione energetica.

Nel pomeriggio, in plenaria, dopo i saluti istituzionali ci sarà la restituzione del lavoro dei tavoli con la presentazione delle linee guida del Manifesto.

Si terrà poi la sessione conclusiva su Energia, cooperazione e futuro dei territori, moderata da Mariella Stella e con la presenza di rappresentanti delle istituzioni, della ricerca, della cooperazione e dell’economia tra cui il senatore Gianni Rosa, vicepresidente 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, e il presidente nazionale di Legacoop Simone Gamberini.

L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Matera e del Comune di Miglionico. Il partner scientifico è la Fondazione Eni Enrico Mattei.