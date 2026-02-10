Taranto e Metaponto unite dalla lingua greca

A Taranto studenti protagonisti della Giornata Mondiale della Lingua Greca, celebrata per la prima volta insieme alle comunità di Taranto e Metaponto, unite da una comune radice storica e culturale della Magna Grecia.

“I ponti uniscono i popoli vicini portandoli a condividere culture e tradizioni” è stato il filo conduttore dell’iniziativa, che è stata articolata in tre giorni e si è conclusa oggi nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città.

La manifestazione, giunta alla nona edizione e riconosciuta ufficialmente dalla Repubblica Ellenica e dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’Umanità, è stata organizzata dalla Comunità Ellenica “Maria Callas” di Taranto, dal Club per l’Unesco di Taranto e dall’OCCSE della Magna Grecia.

Tema centrale delle iniziative “Il volto di Eirene: la pace, ponte tra Oriente e Occidente”, un richiamo ai valori del Mediterraneo come culla di civiltà.

Nel corso degli interventi è stato ribadito come, nonostante venga definita da molti una “lingua morta”, il greco “sia più vivo che mai”, avendo plasmato per secoli il pensiero dell’Occidente.

Un’eredità resa concreta dall’entusiasmo degli studenti che, in costumi dell’antica Grecia, hanno portato in scena pièce teatrali, reading poetici e performance musicali con testi classici e moderni.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali di rappresentanti greci e locali, seguiti dall’intervento introduttivo della presidente della Comunità Ellenica “Maria Callas”, Maria Koutra.

Nel pomeriggio la sessione accademica, con un convegno scientifico sul ruolo della lingua greca, “oltre 3mila anni di storia e una continuità culturale unica”, e un focus su cultura, economia e turismo per la valorizzazione del territorio ionico e lucano.