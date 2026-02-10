Energia, Cluster Basilicata a Roma

Si è svolto ieri a Roma l’incontro organizzato da Monaco Consulting nell’ambito del partenariato IRHAfrica – “Innovation & Resilience Hub for Africa”.

Il Presidente del Cluster Energia Basilicata, Luigi Emanuele Marsico, ha partecipato in rappresentanza delle imprese e degli enti associati al Cluster. Presenti all’incontro il Ministro dell’Agricoltura della Repubblica Centrafricana, il futuro console e, connesso da remoto, anche il Ministro della Cooperazione Internazionale del paese africano.

Durante il meeting sono state presentate le nuove opportunità e i progetti in via di finanziamento che porteranno una nuova connessione strategica tra l’Italia e la Repubblica Centrafricana, un mercato emergente con un grande fabbisogno energetico.

“Focus di questo incontro – chiarisce il Presidente Marsico – è l’opportunità per il Cluster di affiancare il governo della Repubblica Centrafricana nel supporto alla realizzazione di progetti in ambito energetico, economia circolare e agricoltura sostenibile.”

Questo primo confronto rappresenta un’ottima opportunità a beneficio dei processi di internazionalizzazione degli associati al Cluster lucano dell’energia che potranno essere coinvolti in base ad expertise e interessi specifici.