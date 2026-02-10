Creatività e promozione territoriale: Arisa presenta il nuovo videoclip a Maratea alla BIT 2026

Un incontro che unisce la creatività alla promozione del territorio è in programma martedì 11 febbraio alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano.

Il panel, che avrà luogo alle ore 15 presso lo stand dell’Apt Basilicata (Padiglione 11), vedrà la partecipazione di Arisa, la cantautrice originaria della Basilicata, che dialogherà con alcuni dei protagonisti della promozione turistica e culturale della regione.

Durante l’appuntamento, Arisa si confronterà con Margherita Sarli, direttore dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (APT), Margherita Romaniello, presidente della Lucana Film Commission, e Franco Muscolino, presidente del GAL “La Cittadella del Sapere”.

Un momento di riflessione sul legame tra arte, cultura e valorizzazione dei luoghi, in un contesto che punta a mettere in luce le bellezze della regione lucana.

Un’occasione speciale per il pubblico sarà la presentazione in anteprima di un nuovo videoclip di Arisa, che verrà girato nelle suggestive location di Maratea, uno dei luoghi simbolo della Basilicata, rinomato per la sua bellezza paesaggistica e la sua storia culturale.

Un progetto che mira a promuovere il territorio lucano attraverso la musica e l’arte visiva, aprendo nuove prospettive per il turismo e la cultura nella regione.

L’evento rappresenta un’importante vetrina per la Basilicata, che continua a investire nella sua promozione come destinazione turistica, culturale e cinematografica, mettendo al centro il talento creativo locale e le sue potenzialità nel panorama nazionale e internazionale.