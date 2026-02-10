“Carnaluvara Capivird”: la nuova maschera identitaria di Senise

In occasione delle festività del Carnevale,la Pro loco di Senise continua a celebrare la sua tradizione culturale e agricola con un evento unico che unisce arte, identità e territorio.

Dopo il successo del laboratorio di “Quaremma zinzilosa”, siamo entusiasti di presentare ufficialmente alla comunità la nuova maschera identitaria “Carnaluvara Capivird”, un’opera che racconta la storia e la forza della nostra terra.

La maschera, ideata e realizzata dall’artista che sarà presente durante l’evento, è un omaggio alla vocazione agricola che da sempre caratterizza Senise.

“Carnaluvara Capivird” celebra il contadino, figura simbolica di un legame profondo e simbiotico con la terra.

Il duro lavoro nei campi, l’impegno quotidiano e la ricchezza dei prodotti agricoli sono rappresentati in questa maschera che racconta, attraverso forme e colori, il cuore pulsante del nostro territorio.

Senise è da sempre conosciuta e apprezzata per la qualità dei suoi prodotti, che riflettono il duro lavoro e l’amore per la terra dei suoi abitanti.

La nuova maschera si inserisce perfettamente in questo contesto, diventando simbolo di un’identità forte, legata alle radici della comunità e alle sue tradizioni agricole.

L’inaugurazione di “Carnaluvara Capivird” avrà luogo domenica 15 febbraio 2026, alle 17.30, nel suggestivo Chiostro San Francesco a Senise.

Sarà un momento di grande condivisione per tutti i cittadini, che avranno l’opportunità di ammirare da vicino l’opera e di incontrare l’artista che l’ha realizzata.