Cara Dea – un inno alla vita: emozionante celebrazione

In occasione del 17° compleanno di Dea, la meravigliosa ragazza di Tinchi di Pisticci tragicamente scomparsa il 4 ottobre 2024, l’associazione che porta il suo nome si è data appuntamento in un affollatissimo Cineteatro Rinascente di Marconia, dove si è tenuta la seconda edizione dell’evento “Cara Dea – Un inno alla vita”.

La mamma di Dea e presidente di “Dea per sempre” ha dedicato idealmente a sua figlia l’apertura della serata, spiegando: “Siamo qui per parlare di vita e speranza e per rendere questo giorno non una commemorazione, ma una festa che porti il tuo nome e che pronunceremo con la gioia che ci hai donato ogni giorno come figlia, nipote, amica. Nel tuo nome, noi renderemo omaggio alla solidarietà, al talento, all’originalità, all’unicità, alla VITA”.

Condotta dal giornalista Antonello Lombardi, la manifestazione ha visto avvicendarsi sul palco tante realtà e personalità che hanno sostenuto il primo anno di attività di “Dea per sempre”, mettendo in campo un impegno reale a favore dei giovanissimi. Ad ognuno di loro è stata abbinata una parola chiave in cui racchiudere il valore del loro operato.

A VivereDonna è stata associata la parola “Amore”; a Le Monadi Aps, la frase “Amicizia è condividere anche le lacrime”; “Tenacia e solidarietà” per la Nuova Futsal Pisticci; “Abbracci” per l’Arci FrancaViva; “Sensibilità per l’ASD Passione Danza di Ferrandina; “Cuore grande” per la ProLoco Corletana; “Sostegno” per la psicologa Mariangela Guerra; “Vicinanza” per l’associazione pugliese Opportunità alla pari; “Impegno” per la consigliera di parità della provincia di Taranto, Sabrina Pontrelli. Molto commoventi sono risultati, infine, il riconoscimento per i giovani del Movimento Studenti dell’Azione Cattolica della Diocesi di Potenza, accompagnati da don Gerardo Cerbasi, per i quali è stata scelta la parola “Luce”, e quello per la consigliera di parità della Regione Basilicata, Ivana Pipponzi, a cui “Dea per sempre” ha dedicato le parole “Tenacia e delicatezza”.

Un dono molto speciale, realizzato dal maestro orafo Giulio Cotelli, è stato poi riservato al Prefetto di Matera, rappresentata dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Rossella Ciarfaglia, e al Prefetto di Potenza Michele Campanaro, a testimonianza di un impegno importante e corale delle istituzioni sul tema del disagio giovanile e della prevenzione del suicidio.

Medesima motivazione che ha portato l’odv pisticcese a insignire dello stesso riconoscimento il Capitano Antonio Belardo della Compagnia dei Carabinieri di Pisticci e il Commissario Capo Salvatore D’Elia del commissariato di polizia di Marconia-Pisticci.

Il dono speciale, con l’incisione del logo dell’associazione, è stato inoltre consegnato a due giornaliste che si sono contraddistinte per sensibilità ed umanità, Eleonora Cesareo e Ada Serra, e due volontari molto speciali dell’associazione, Antonio Leone e Angelo Prudente.

I giovanissimi sono stati protagonisti delle premiazioni nell’ambito della seconda edizione del concorso di scrittura creativa “Cara Dea”, che ha visto salire sul podio al primo posto le studentesse Rosamelita Di Benedetto e Angela Corrado, al secondo posto Samuela Mariantonia e Vanessa Rubino e al terzo posto Giada Carbone e Marceline Monopoli.

La sezione “Ragazzi di domani” è stata vinta da Aurora Marraudino.La sezione musicale, dedicata alla memoria di Dea e del compianto Marco Cicchelli, è stata introdotta dall’interpretazione del brano “Cara Dea” scritto e inciso dal giovane liceale tarantino Olo.

Con due brani inediti che hanno emozionato il numeroso pubblico presente, a condividere il premio sono stati i giovani Mariano Gaeta e Jacopo Fantini.

Per aver brillato in entrambe le sezioni di concorso cui ha partecipato, Fantini è stato anche destinatario di una menzione speciale, voluta dal presidente onorario della giuria di valutazione, lo scrittore di successo Simone Tempia, al quale l’associazione ha conferito la tessera di socio onorario.

“Dea per sempre” ha premiato anche le scuole che hanno partecipato con maggiore impegno: l’IIS Pisticci–Montalbano con il suo IPSEOA ed il Liceo Scientifico Battaglini di Taranto con la classe 3ªA.

Una menzione speciale è stata invece riservata al Liceo Carlo Levi di Sant’Arcangelo e al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Siena, quest’ultimo presente all’evento con una delegazione di alunni e docenti giunti per l’occasione dalla Toscana.

Durante la serata sono stati anche assegnati i “riconoscimenti del cuore” agli elaborati di: Annalisa Arnone, Melissa Bavuso, Federica Cantore, Leny D’Alessandro, Miriam De Lillo, Fabiana Eletto, Micaela Lalinga, Christian Placido, Marita Torraco, Francesca Tuzzolo.

All’evento è giunto un messaggio di forza e condivisione da parte del Presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro.

Per la Regione Basilicata, presente alla manifestazione il vicepresidente del consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, da sempre vicino all’associazione.

Al Presidente Chiorazzo è stato conferito il dono speciale di “Dea per sempre” e a lui, in qualità di rappresentante della massima assise regionale, Mirna Mastronardi ha rivolto la richiesta di due impegni concreti per i quali farsi portavoce. Il primo riguarda la richiesta di uno psicologo in ogni scuola.

Il secondo impegno, invece, riguarda la richiesta di abrogazione della legge tanto discussa quanto inaccettabile sui vitalizi.

“Ci sono famiglie che vivono con 600 euro al mese, ridotte in povertà, per le quali è impossibile pagare un viaggio d’istruzione ai propri figli.

Per il diritto di ogni ragazza e ragazzo di questa terra a un viaggio, ad un paio di scarpe, a non sentirsi diversi, ad un’equità sociale, noi chiediamo che questa legge sia ritirata e che quei soldi servano per garantire ad ogni giovane lucano il diritto concreto alle pari opportunità”.

La serata, densa di emozioni, è culminata con la presenza sul palco delle amiche del cuore di Dea, che tutte insieme hanno spento la candelina dei 17 anni della loro amica speciale, nel cui ricordo l’associazione “Dea per sempre” va avanti ogni giorno, raccontando l’amore, la speranza e tutto il bello della vita, nel nome di una ragazza meravigliosa che non smetterà di essere un faro per l’impegno di chi l’ha tanto amata.

Dea per sempre.