Top film e serie TV in Italia: I Peccatori domina ancora, Fallout conquista la vetta tra le serie

L’ultima classifica settimanale di JustWatch, aggiornata ai contenuti più gettonati in streaming in Italia negli ultimi sette giorni, fotografa i gusti del pubblico tra conferme e nuovi ingressi.

A guidare la scena sono ancora una volta storie cupe, conflitti morali e mondi sull’orlo del collasso, capaci di tenere alta l’attenzione degli spettatori.

Film: I Peccatori resta al comando

Per la seconda settimana consecutiva, I Peccatori si conferma al primo posto tra i film più visti in streaming. La pellicola segue Elijah ed Elias, due gemelli segnati da un passato tormentato che tornano nella loro città natale nel tentativo di ricominciare.

Ma il ritorno alle origini si rivela tutt’altro che salvifico: il male da cui volevano fuggire è ancora lì, pronto a riaffiorare. Un racconto cupo e inquietante, dove redenzione e dannazione si intrecciano in una discesa nell’oscurità che ha conquistato pubblico e critica.

Rimane stabile in seconda posizione Una battaglia dopo l’altra. Il film racconta il destino dei French 75, un gruppo rivoluzionario che un tempo voleva cambiare gli Stati Uniti con la forza e che si ritrova anni dopo, quando un nemico del passato torna a minacciare ciò che resta delle loro vite. Un thriller teso e crepuscolare, in cui l’ideologia lascia spazio alla sopravvivenza e alla difesa di un fragile equilibrio.

Chiude il podio La vita va così, nuova entrata in terza posizione. Al centro della storia c’è uno scontro tra un colosso immobiliare e un piccolo villaggio costiero della Sardegna, scelto per la costruzione di un resort di lusso.

A opporsi ai piani dell’azienda è un vecchio pastore, deciso a difendere la sua terra dalla speculazione edilizia. Una vicenda di identità e resistenza, impreziosita da un cast corale che include Virginia Raffaele, Aldo Baglio, Diego Abatantuono e Geppi Cucciari.

Serie TV: Fallout in testa, cambia il podio

Tra le serie TV, il titolo più visto della settimana è Fallout, che guadagna tre posizioni e conquista il primo posto.

Ambientata in una Los Angeles post-apocalittica, due secoli dopo una catastrofe nucleare, la serie racconta il momento in cui i pochi sopravvissuti sono costretti ad abbandonare i bunker sotterranei per affrontare un mondo devastato. Radiazioni, mutanti e bande di fuorilegge trasformano ogni giorno in una lotta per la sopravvivenza, in un racconto duro e spettacolare che ha rapidamente scalato la classifica.

Sale al secondo posto Pluribus, che guadagna una posizione rispetto alla scorsa settimana. La serie segue la persona più disperata del pianeta, incaricata di salvare il mondo da un eccesso di felicità. Una satira originale e provocatoria, che riflette sul valore della tristezza e sul paradossale potere di chi non ha più nulla da perdere.

Scende invece al terzo posto The Pitt, che perde due posizioni. Ambientata nel Pronto soccorso del Trauma Medical Center di Pittsburgh, la serie mette in scena la quotidianità estrema dello staff ospedaliero, tra turni massacranti, emergenze continue e risorse insufficienti. Un medical drama realistico e teso, che punta i riflettori sul costo umano della sanità d’emergenza.

Focus JustWatch: il fenomeno I Peccatori

Questa settimana JustWatch dedica inoltre una guida speciale a I Peccatori, pensata per spiegare perché il film meriti la visione anche da parte di chi non è appassionato di storie sui vampiri. L’approfondimento arriva in un momento chiave della stagione dei premi: I Peccatori ha infatti ottenuto 16 nomination agli Oscar 2026, stabilendo un record e confermandosi come uno dei titoli più discussi dell’anno.

Disponibile in streaming su NOW e Sky, il film è attualmente primo nella Streaming Chart settimanale italiana. La classifica completa, aggiornata in tempo reale e riferita agli ultimi sette giorni anche oltre la decima posizione, è consultabile sulla piattaforma JustWatch.

