Milano Cortina: hockey su ghiaccio donne, Italia vince e va ai quarti

Storica impresa per le ragazze della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, che superano il Giappone 3-2 e conquistano con una giornata d’anticipo la qualificazione ai quarti di finale del torneo olimpico di Milano Cortina.

Un traguardo mai raggiunto prima, che certifica la crescita del movimento azzurro e accende l’entusiasmo del pubblico.

A trascinare l’Italia è Fantini, autentica protagonista del match con una doppietta decisiva, mentre il terzo gol porta la firma di Della Rovere.

Reti pesanti, arrivate in una sfida combattuta e intensa, in cui le azzurre hanno saputo unire qualità, carattere e grande lucidità nei momenti chiave.

Dopo il vantaggio iniziale dell’Italia, il Giappone ha provato più volte a rientrare in partita, confermandosi avversario ostico e ben organizzato.

Ma la squadra azzurra ha risposto colpo su colpo, difendendo il risultato con ordine e sacrificio fino alla sirena finale, che ha fatto esplodere la gioia in pista e in panchina.

Con questa vittoria, la seconda nel girone, l’Italia sale a quota piena e mette al sicuro il passaggio del turno senza dover attendere l’ultimo incontro.

Un risultato che vale doppio, perché arriva sul palcoscenico olimpico di casa e rappresenta un passo fondamentale nella storia dell’hockey femminile italiano.

Ora le azzurre possono guardare ai quarti di finale con fiducia e senza pressioni, consapevoli di aver già scritto una pagina memorabile dello sport italiano. Ma con questo spirito e questa compattezza, la sensazione è che il sogno non sia ancora finito.

ANSA