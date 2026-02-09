Milano Cortina: Goggia in coppia con Della Mea in combinata

Sofia Goggia è pronta a tornare subito in pista. Dopo il bronzo olimpico conquistato ieri nella discesa libera, la campionessa bergamasca sarà protagonista domani a Cortina nella combinata femminile delle Olimpiadi, dove gareggerà in tandem con Lara Della Mea, la migliore azzurra dello slalom.

Una coppia che unisce potenza ed esplosività nella prova di velocità con la tecnica e la precisione tra i pali stretti.

L’obiettivo è chiaro: provare a restare agganciate alla lotta per le medaglie sfruttando al massimo le caratteristiche di entrambe, su una pista che Goggia conosce alla perfezione.

Scelte definite anche per le altre azzurre in gara. Laura Pirovano farà squadra con Martina Peterlini, formando un binomio solido ed equilibrato, mentre le sorelle Delago saranno protagoniste di due accoppiamenti che guardano anche al futuro.

Nicol Delago gareggerà insieme alla 17enne Anna Trocker, mentre Nadia Delago – che ha avuto la meglio sulla concorrenza di Elena Curtoni – sarà in tandem con la 16enne Giada D’Antonio.

Una combinata tutta da vivere, che mescola esperienza e gioventù e rappresenta una grande occasione per il gruppo azzurro, già protagonista in queste Olimpiadi. A Cortina, davanti al pubblico di casa, l’Italia punta ancora in alto.

E con una Goggia in fiducia e una Della Mea pronta a dare il massimo nello slalom, il sogno può continuare.

ANSA