Milano Cortina: curling, Italia batte gli Usa nell’anticipo della semifinale

Ultima partita del round robin, stessa avversaria, stesso risultato: Amos Mosaner e Stefania Constantini superano gli Stati Uniti 7-6 nel doppio misto di curling alle Olimpiadi, chiudendo il girone al secondo posto e presentandosi alle semifinali con fiducia e consapevolezza.

Il successo sugli americani era ininfluente ai fini della qualificazione, già acquisita, ma si è rivelato decisivo per la classifica finale. Italia e Stati Uniti terminano infatti a pari numero di vittorie, con lo scontro diretto a favore degli azzurri, che si assicurano così la seconda posizione.

La partita non è stata semplice. Mosaner e Constantini hanno preso il largo portandosi sul 6-2, mostrando grande controllo e precisione. Poi la rimonta degli Usa, che hanno riaperto il match fino al 6-6, costringendo l’Italia a giocarsi tutto all’ultima mano. Lì, con sangue freddo e qualità, gli azzurri hanno piazzato il colpo decisivo, chiudendo 7-6 e blindando il secondo posto.

Ora, però, non c’è tempo per festeggiare. Alle 18 andrà nuovamente in scena Italia-Stati Uniti, ma questa volta con una posta ben più alta: la semifinale olimpica. Nell’altro incontro si affronteranno Gran Bretagna e Svezia.

La vittoria contro gli Usa assume un peso ancora maggiore se si guarda allo scenario evitato: in caso di sconfitta, l’Italia avrebbe chiuso il girone a pari punti con la Svezia ma con lo scontro diretto a sfavore, scivolando al quarto posto e trovandosi di fronte la Gran Bretagna, dominatrice del girone con otto vittorie su nove.

Così, invece, Mosaner e Constantini si presentano all’appuntamento che vale la finale con entusiasmo e fiducia. Contro gli Stati Uniti servirà un’altra prova di carattere, ma il messaggio è chiaro: l’Italia c’è, ed è pronta a giocarsi tutto.

