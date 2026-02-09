Protezione Civile Gruppo Lucano guarda al futuro con nuovi strumenti e un assetto operativo sempre più efficace

Il Gruppo Lucano continua a investire nel futuro rafforzando la propria organizzazione interna e puntando su nuovi strumenti operativi, con l’obiettivo di garantire sempre maggiore efficacia e prontezza di intervento in ogni scenario emergenziale.

Un percorso fondato sul costante aggiornamento e sull’allineamento di procedure, ruoli, flussi decisionali e assetto organizzativo, in linea con le più recenti disposizioni nazionali.

Sabato scorso, a Pergola di Marsico Nuovo, oltre duecento volontari, in rappresentanza delle oltre cento sedi del Gruppo Lucano, hanno partecipato a un importante incontro dedicato alla Colonna Mobile.

Un momento di confronto e formazione durante il quale sono stati illustrati gli aggiornamenti dell’assetto operativo dell’associazione di protezione civile, adeguato alle ultime direttive del Dipartimento Nazionale, che puntano verso un modello sempre più operativo e specializzato per le associazioni iscritte nell’elenco centrale.

Nel corso della sessione, il delegato del Gruppo Lucano presso il Dipartimento Nazionale, Giuseppe Muscatello, ha presentato il nuovo assetto organizzativo, soffermandosi in particolare sui ruoli e sulle procedure operative, elementi fondamentali per assicurare tempestività ed efficienza nella risposta alle emergenze.

Tra le principali novità illustrate spicca un’applicazione per smartphone, ideata dal presidente provinciale di Matera del Gruppo Lucano, Antonio Mangiamele.

Si tratta di uno strumento innovativo e strategico che consentirà la registrazione dei volontari e dei mezzi disponibili, oltre alla certificazione della formazione dei volontari stessi.

Un supporto operativo fondamentale che permetterà, in caso di emergenza, di avere un quadro immediato e aggiornato sulla disponibilità delle risorse umane nella zona interessata dall’intervento.

L’applicazione, che sarà presto disponibile sui principali store digitali, prevederà diverse tipologie di accesso in base ai ruoli operativi all’interno dell’associazione, favorendo così una gestione più efficiente e mirata delle attività.

“Con questa app e con il nuovo assetto indicato dalla direttiva del Dipartimento Nazionale – sottolinea il presidente nazionale del Gruppo Lucano, Pierluigi Martoccia – il Gruppo Lucano si proietta verso le sfide del futuro con una struttura e un’organizzazione sempre più solide, con volontari formati e specializzati per affrontare ogni tipo di emergenza e consolidare ulteriormente la capacità di risposta.

Ringrazio tutti i numerosi volontari presenti all’incontro di Pergola, un appuntamento fondamentale per continuare a strutturare la nostra associazione in modo sempre più omogeneo, coordinato e operativo”.