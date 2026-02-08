Sequestrato un quintale di cocaina su un camion a Massa-Carrara

La Polizia di Stato ha arrestato a Massa-Carrara un cittadino di nazionalità romena trovato in possesso di oltre un quintale di cocaina ad alta purezza. Il sequestro è avvenuto nel corso di un controllo nella zona industriale di Massa, nei pressi dello stadio, area spesso interessata da furti ai danni dei mezzi di trasporto.

L’uomo viaggiava a bordo di un camion con targa straniera, fermato dagli agenti a seguito di una sosta ritenuta sospetta.

Fin dalle prime verifiche il conducente è apparso particolarmente agitato e non è stato in grado di fornire spiegazioni convincenti sulla sua presenza sul posto.

Agli operatori ha dichiarato che il carico di fertilizzanti trasportato era diretto in Puglia, ma le sue risposte hanno insospettito ulteriormente le forze dell’ordine.

È stato quindi richiesto l’intervento di un’unità cinofila antidroga. Il cane ha immediatamente segnalato il mezzo, inducendo gli agenti ad approfondire i controlli.

All’interno della cabina del camion, nascosti tra il rivestimento interno e la carrozzeria, sono stati rinvenuti 100 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore a un quintale.

La sostanza stupefacente sequestrata, secondo le stime, avrebbe avuto un valore di almeno tre milioni di euro sul mercato all’ingrosso ed era presumibilmente destinata alle piazze di spaccio del Nord-Ovest.

Su disposizione della Procura della Repubblica competente, l’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Massa, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione rappresenta un duro colpo ai traffici di droga su larga scala e conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto al narcotraffico sul territorio.

ANSA