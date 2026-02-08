Assessore Latronico: cura sinonimo di libertà
L’assessore regionale alla Salute oggi a Matera per l’inaugurazione di una struttura che accoglie persone con disabilità. “Questo progetto è il figlio nobile della coprogettazione: quel metodo in cui lo Stato non si limita a erogare assegni, ma si mette a tavolino con chi vive la realtà”.
“A Matera abbiamo aperto qualcosa di più di una struttura per persone con disabilità. Abbiamo aperto una possibilità.
Quella di svegliarsi al mattino sapendo che la propria giornata non è un “percorso terapeutico” da subire, ma una vita da inventare. Si chiama autonomia, si chiama indipendenza, ed è il gradino più alto della dignità umana”.
Così l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, commenta l’inaugurazione, a Matera, di una struttura che accoglie persone con disabilità.
“Questo progetto – aggiunge Latronico – non è caduto dall’alto per decreto divino o burocratico.
È il figlio nobile della coprogettazione: quel metodo, faticoso ma bellissimo, in cui lo Stato non si limita a erogare assegni, ma si mette a tavolino con chi la realtà la vive ogni giorno. Insieme al Comune di Matera, alla cooperativa
Il Sicomoro e alle famiglie – aggiunge l’assessore – abbiamo smesso di chiederci “di cosa hanno bisogno?” e abbiamo iniziato a domandarci “chi vogliono diventare?”.
Il risultato è un’alleanza tra istituzioni e Terzo Settore che produce opportunità. È una risposta generativa che trasforma il limite in risorsa e la fragilità in un punto di vista inedito sul mondo.
Un grazie profondo va alle famiglie. Sono loro che ci hanno creduto quando c’erano solo planimetrie e speranze, consegnandoci la loro fiducia, il bene più prezioso e fragile che un amministratore possa maneggiare.
Da queste stanze passa l’idea di comunità che abbiamo in mente: una terra dove nessuno viene lasciato indietro, non perché qualcuno lo trascini, ma perché a tutti viene dato il diritto di camminare con le proprie gambe, al proprio ritmo.
Perché una società è davvero civile – conclude Latronico – solo quando impara che la parola “cura” non è un sinonimo di “custodia”, ma di libertà”.