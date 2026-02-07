Tv: ecco il Super Bowl, la sfida Patriots-Seahawks su Dazn

Cresce l’attesa per la notte del Super Bowl, quando i New England Patriots e i Seattle Seahawks si affronteranno nella 60ª edizione dell’evento sportivo più seguito dell’anno. Lo spettacolo andrà in scena al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, e terrà incollati milioni di tifosi in tutto il mondo.

In Italia il grande appuntamento scatterà alle 23:55 di domenica 8 febbraio e sarà visibile in diretta streaming su Dazn e tramite l’Nfl Game Pass, disponibile sia in app sia su piattaforma. La telecronaca sarà affidata a Roberto Gotta e Matteo Gandini, voci storiche del football americano per il pubblico italiano.

Accanto alla partita, Dazn proporrà una programmazione speciale pensata come un vero e proprio viaggio nella notte del Super Bowl. È previsto uno studio live dedicato, con la presenza di ospiti appassionati di Nfl, approfondimenti, storie e analisi che accompagneranno gli spettatori dall’attesa al kickoff, fino al post-gara.

«Il Super Bowl LX – ha dichiarato il ceo di Dazn Group, Shay Segev – è uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno e Dazn è orgogliosa di portarlo su milioni di schermi in tutto il mondo grazie all’Nfl Game Pass e alla nostra partnership di lunga data con la National Football League.

Offriamo a un numero sempre maggiore di tifosi nuovi modi per vivere lo sport e, questo fine settimana, Dazn garantirà l’esperienza più immersiva e completa per seguire il più grande evento della Nfl».

Una notte di sport, spettacolo e passione che promette di tenere svegli anche i tifosi italiani fino all’ultimo snap. 🏈

ANSA