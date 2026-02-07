Nizza Monferrato, 17enne trovata morta. Ipotesi omicidio

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Il corpo era nel rio Nizza e, secondo le prime informazioni, presenterebbe segni compatibili con un trauma cranico e con uno strangolamento.

La giovane aveva trascorso la serata in alcuni locali della città. Dopo aver salutato il titolare del bar della stazione, dove lavorava, era andata a cena con un gruppo di amici nell’abitazione di uno di loro, per poi allontanarsi da sola. Da quel momento si erano perse le sue tracce.

Il corpo è stato individuato in un punto del corso d’acqua a poca distanza da un distributore di benzina, lungo la strada che da Nizza Monferrato conduce verso l’abitato di Incisa.

A ritrovarla sono stati alcuni amici, impegnati nelle ricerche, mentre l’allarme sarebbe stato lanciato anche da un residente che aveva notato il corpo in un tratto del canale che costeggia via Spalto Nord, prima della confluenza nel torrente Belbo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio. Le indagini sono in corso e numerose persone sono state ascoltate dagli investigatori per ricostruire le ultime ore di vita della ragazza.

Un amico di Zoe è stato sentito dai carabinieri: secondo quanto si apprende, sarebbe l’ultima persona ad averla vista. La giovane, sempre stando alle prime informazioni, non aveva in corso una relazione sentimentale.

Nella giornata si sono registrati momenti di tensione in città: un gruppo di residenti si è radunato sotto l’abitazione di un giovane, che sarebbe seguito per problemi di natura psichiatrica. Il ragazzo è stato preso in consegna dai carabinieri per ragioni di sicurezza, ma al momento non risultano provvedimenti giudiziari a suo carico.

Le indagini proseguono per chiarire le cause della morte e accertare eventuali responsabilità, mentre Nizza Monferrato resta sotto shock per la morte della giovane.

