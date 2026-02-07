“Masters of the Universe: Il Teaser Trailer e il Poster del Film Live-Action Svelano il Ritorno di He-Man”

È finalmente uscito il teaser trailer e il poster ufficiale di Masters of the Universe, il tanto atteso film live-action che riporterà sul grande schermo i leggendari personaggi del celebre brand di giocattoli Mattel, nato negli anni ’80.

Diretto da Travis Knight, noto per Kubo e la spada magica e Bumblebee, il film promette di regalare una nuova e avvincente avventura su Eternia.

Protagonista del film è Nicholas Galitzine (già visto in Purple Hearts e Cenerentola), nel ruolo del principe Adam/He-Man. Ad affiancarlo ci sarà un cast stellare che include Camila Mendes (Riverdale), Idris Elba (Luther, Thor), e Jared Leto (Dallas Buyers Club), insieme a Alison Brie (Together), Morena Baccarin (la saga di Deadpool), James Purefoy (Rome) e Charlotte Riley (Peaky Blinders).

La trama prende vita quindici anni dopo gli eventi originali: la Spada del Potere riporta il principe Adam/He-Man su Eternia, un mondo ora sotto il dominio di Skeletor.

Per salvare la sua famiglia e il suo pianeta, Adam dovrà affrontare il suo destino, alleandosi con nuovi compagni e accettando il suo ruolo di “uomo più potente dell’universo”.

Con il ritorno di uno dei più amati eroi degli anni ’80, Masters of the Universe arriverà nelle sale italiane il 4 giugno, distribuito da Eagle Pictures. Preparatevi a rivivere l’epica battaglia per il futuro di Eternia.

