Ipotesi reunion per le Spice Girls, cantano Viva Forever su Instagram

Le Spice Girls si riuniscono… a sorpresa su Instagram!

Un video inaspettato pubblicato su Instagram ha acceso una nuova scintilla di speranza per i fan delle Spice Girls, che sognano da anni una reunion della band.

A far scoppiare l’entusiasmo è stato Cruz Beckham, il figlio più giovane di David e Victoria Beckham, che ha postato un breve ma emozionante video in cui si vede lui stesso suonare la chitarra insieme a sua madre, Victoria, Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie C. Le cinque voci hanno unito le forze per eseguire un’interpretazione acustica di Viva Forever, uno dei più grandi successi delle Spice Girls.

Un missing piece… Melanie B

Un dettaglio che non è sfuggito ai fan è l’assenza di Melanie B (Scary Spice). Nonostante l’assenza, il video ha comunque riacceso la fiamma della nostalgia, alimentando le speculazioni su una possibile reunion della band. A commento del post, Cruz Beckham ha scritto: “Pensate ci sia del potenziale?

E in arrivo qualcosa di emozionante, tenete gli occhi aperti”, un messaggio che non ha fatto altro che alimentare l’entusiasmo dei fan, che si sono precipitati a commentare e condividere il video, che in poche ore ha totalizzato migliaia di like.

Un anniversario speciale in arrivo

Le parole di Cruz Beckham hanno fatto eco alle dichiarazioni di Melanie C, che qualche mese fa, ospite della trasmissione Good Morning America, aveva lasciato intendere che una reunion delle Spice Girls potrebbe essere concreta in vista del trentesimo anniversario della band, che cadrà nel 2026.

Un anniversario importante per un gruppo che ha rivoluzionato la musica pop degli anni ’90, diventando un vero e proprio fenomeno culturale a livello globale.

Il ritorno delle Spice Girls?

L’ultimo tour delle Spice Girls risale al 2019, quando la band si è esibita in Regno Unito, ma senza la partecipazione di Victoria Beckham.

La sua assenza ha sollevato domande sul suo coinvolgimento in future attività della band, ma la nuova clip suggerisce che, se anche la reunion dovesse concretizzarsi, potrebbe non esserci più il “100% Spice” di un tempo, con alcune voci che potrebbero essere assenti.

L’ultima volta che le Spice Girls si sono esibite tutte insieme risale al 12 agosto 2012, durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra, quando il mondo ha visto un reunion-evento che ha fatto battere i cuori di milioni di fan. Da allora, il gruppo non ha mai più avuto un’esibizione collettiva, ma il ritorno alle origini con il video di Cruz Beckham ha acceso le speranze di un altro grande momento insieme.

Cosa succederà?

Anche se al momento non ci sono conferme ufficiali su una vera e propria reunion, il post di Cruz Beckham ha risvegliato il desiderio di un ritorno delle Spice Girls, che rimangono una delle band più iconiche di sempre.

Se davvero ci fosse qualcosa di “emozionante” in arrivo, i fan della girl band potrebbero finalmente vedere quel sogno diventare realtà.

Tenete gli occhi aperti… le Spice Girls potrebbero tornare!