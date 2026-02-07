Auto contro un albero, morti due ventenni a Saronno, nel Varesotto

Due ragazzi di 22 e 24 anni hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella notte in viale Europa a Saronno, in provincia di Varese.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, l’Audi sulla quale viaggiavano i due giovani sarebbe uscita di strada per cause in corso di accertamento, andando a schiantarsi violentemente contro un albero.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e due automediche, ma per i due ventenni non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e il veicolo incidentato, mentre i militari dell’Arma stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

ANSA