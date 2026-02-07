Annthropic sfida ancora OpenAI, lancia un nuovo modello di IA

Continua la sfida a distanza tra Anthropic e OpenAI, rivali e tra i principali protagonisti del settore dell’intelligenza artificiale. In queste ore Anthropic ha annunciato il lancio di un nuovo modello, Claude Opus 4.6, pensato per migliorare la produttività e la capacità di svolgere compiti complessi in modo più affidabile e continuativo.

Secondo quanto dichiarato dalla società, Claude Opus 4.6 è in grado di lavorare più a lungo rispetto alla versione precedente, mostrando miglioramenti significativi soprattutto negli ambiti della programmazione e della finanza.

“Claude Opus 4.6 si avvicina molto di più alla qualità rivolta alla produttività rispetto al modello precedente”, spiega Anthropic in un post ufficiale, sottolineando come i risultati finali richiedano “meno passaggi” per essere completati.

Tra le principali novità c’è la capacità di gestire contesti enormi: il modello può lavorare, in versione beta, su finestre fino a un milione di token, consentendo l’analisi di interi archivi, report complessi e documenti molto estesi.

Inoltre, Claude Opus 4.6 introduce un approccio “collaborativo”, distribuendo i compiti tra più agenti autonomi di intelligenza artificiale che operano come una vera e propria squadra per portare a termine un incarico in modo più rapido ed efficiente.

Una direzione simile è stata imboccata anche da OpenAI, che ha recentemente presentato Frontier, una piattaforma pensata per permettere agli agenti di IA di collaborare su dati aziendali condivisi, rafforzando l’uso dell’intelligenza artificiale nei contesti professionali e d’impresa.

Fondata nel 2021 da ex membri dello staff di OpenAI, Anthropic ha guadagnato un notevole slancio negli ultimi mesi, grazie a una serie di prodotti che hanno attirato l’attenzione della Silicon Valley.

A novembre, Claude Code, lo strumento di codifica dell’azienda, ha superato il miliardo di dollari di entrate a soli sei mesi dal lancio.

Una crescita che conferma la strategia di Anthropic, più orientata a programmatori e aziende, mentre OpenAI si rivolge in modo più diretto ai consumatori con ChatGpt.

Negli ultimi tempi si è intensificata anche la rivalità pubblica tra le due società. Anthropic ha ribadito l’impegno a mantenere Claude privo di pubblicità, definendo gli annunci “incongrui” con la natura personale delle conversazioni degli utenti.

Una posizione diversa da quella di OpenAI, che starebbe invece valutando l’introduzione di forme di advertising.

La competizione tra i due colossi dell’IA si sposterà presto anche sul terreno della comunicazione: Anthropic e OpenAI si sfideranno infatti a colpi di spot pubblicitari durante la prossima edizione del Super Bowl, in programma l’8 febbraio, segnando un nuovo capitolo di una rivalità sempre più accesa.

ANSA