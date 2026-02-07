Achille Lauro, lusingato che Pausini abbia scelto 16 marzo per il suo progetto

Achille Lauro celebra Laura Pausini e il suo nuovo progetto con il duetto “16 Marzo”

Achille Lauro ha voluto dedicare parole di grande affetto e ammirazione a Laura Pausini dopo l’uscita del loro duetto “16 Marzo”, incluso nel nuovo album della cantante romagnola Io Canto 2. Un brano che non solo segna una collaborazione speciale, ma che rappresenta anche il cuore pulsante del nuovo progetto musicale di Laura.

“Sono lusingato che Laura abbia scelto questo brano per il suo nuovo album e come brano centrale del suo nuovo progetto“, scrive Achille Lauro sui suoi social, sottolineando il profondo legame che lo unisce a Laura e la stima che nutre nei suoi confronti, non solo come artista, ma come persona. Lauro definisce la Pausini “una persona stupenda e una voce unica”, esprimendo il suo orgoglio nel vedere come la carriera della cantante sia evoluta e cresciuta nel tempo.

Una carriera costruita con passione e coraggio

Achille Lauro non si limita a celebrare il talento di Laura, ma fa anche un riconoscimento importante alla sua carriera, ricordando quanto coraggio ci sia stato dietro la sua scelta di intraprendere un percorso internazionale tanti anni fa. “Laura ha scelto, con grande coraggio, di tentare la carriera internazionale, riuscendoci davvero”, scrive l’artista romano, mettendo in luce come la sua ascesa sia il frutto di un lavoro incessante, della sua passione folle e di sacrifici che hanno contribuito a renderla una delle voci più riconosciute a livello globale.

“A volte si commette l’errore di pensare che il successo cada dal cielo su persone fortunate, ma è quando conosci persone come lei che capisci che le grandi storie sono solo il frutto di duro lavoro, passione folle e sacrificio”, aggiunge Lauro, con parole che riflettono non solo il rispetto professionale, ma anche l’amicizia e il sostegno reciproco che esistono tra i due artisti.

Un legame speciale e un futuro brillante

Achille Lauro esprime anche il suo augurio per “16 Marzo”, un brano a cui è profondamente legato. “Spero che ’16 Marzo’, brano a cui sono legato visceralmente, porti fortuna a lei così come l’ha portata a me anni fa”, scrive, augurandosi che la canzone possa avere il riconoscimento internazionale che merita. Il duetto è carico di emozioni e significati per entrambi, unendo le voci di due artisti che, pur provenendo da percorsi diversi, hanno trovato una sintonia unica.

L’uscita di “Io Canto 2” e il singolo “16 Marzo” segnano un momento speciale per Laura Pausini, che continua a essere una delle figure più iconiche della musica italiana, capace di conquistare non solo il cuore del pubblico nostrano, ma anche di farsi apprezzare oltre i confini. Lauro conclude con l’auspicio che la canzone possa finalmente “prendersi uno spazietto anche oltre i nostri confini” e proseguire la sua strada verso il successo internazionale.

Con il Festival di Sanremo alle porte, Achille Lauro sarà co-conduttore della seconda serata al fianco di Laura Pausini e Carlo Conti, un’occasione in più per celebrare la musica italiana e il talento di artisti che, come Laura, continuano a scrivere la storia della musica con passione e determinazione.

