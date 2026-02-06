CRONACA

Operaio schiacciato da una lastra nel Milanese, morto in ospedale

Foto di redazione
5.599 Meno di un minuto

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Cambiago, nel Milanese.

Un operaio di 57 anni è rimasto gravemente ferito intorno alle 8, dopo essere stato schiacciato da una lastra mentre lavorava nella ditta Prismag.

L’uomo è stato soccorso d’urgenza e ricoverato al Policlinico San Marco di Zingonia, nel Bergamasco, dove purtroppo è deceduto.

Le cause dell’incidente sono al vaglio del personale di Ats, che conduce le indagini insieme alle autorità competenti.

ANSA

Foto di redazione
5.599 Meno di un minuto
Foto di redazione

Powered By ComunicareIdee
© 2026 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio