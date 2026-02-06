Operaio schiacciato da una lastra nel Milanese, morto in ospedale

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Cambiago, nel Milanese.

Un operaio di 57 anni è rimasto gravemente ferito intorno alle 8, dopo essere stato schiacciato da una lastra mentre lavorava nella ditta Prismag.

L’uomo è stato soccorso d’urgenza e ricoverato al Policlinico San Marco di Zingonia, nel Bergamasco, dove purtroppo è deceduto.

Le cause dell’incidente sono al vaglio del personale di Ats, che conduce le indagini insieme alle autorità competenti.

ANSA