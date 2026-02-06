Milano Cortina: vertice fra Meloni e Vance, ‘futuro da costruire insieme’

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato questa mattina a Casa Italia, il quartier generale del Coni per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, allestito negli spazi della Triennale di Milano.

Il Capo dello Stato ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione della struttura, simbolo dell’accoglienza italiana nel cuore dei Giochi.

Ad accoglierlo il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il segretario generale del Coni Carlo Mornati, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente della Triennale Stefano Boeri. Presente anche l’ex campione di sci Alberto Tomba.

Il taglio del nastro tricolore è stato affidato alla figlia del presidente, Laura Mattarella, seguito dall’esecuzione dell’inno di Mameli.

Subito dopo, il Capo dello Stato ha visitato la mostra Musa, allestita per l’occasione come omaggio al ruolo ispiratore che l’Italia esercita da secoli sull’immaginario e sulla cultura mondiale.

«Casa Italia è sempre un luogo di grande coinvolgimento – ha affermato Mattarella nel suo intervento –.

Quando i Giochi si svolgono all’estero rappresenta una finestra sull’Italia, oggi invece diventa una vera e propria porta di ingresso sul nostro Paese, capace di esprimerne la cultura, il carattere e lo stile di vita».

Il presidente ha poi sottolineato il valore dello sport come dimensione centrale della vita internazionale e come strumento di dialogo, concordia e collaborazione.

Per Mattarella si tratta di un’altra giornata densa di impegni nel segno delle Olimpiadi.

Nel pomeriggio, alle 17, riceverà a Palazzo Reale i capi di Stato e di governo presenti a Milano per un cocktail di benvenuto, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In serata, alle 20, il Capo dello Stato parteciperà allo stadio di San Siro alla cerimonia di inaugurazione ufficiale dei Giochi olimpici invernali.

