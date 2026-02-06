La Basilicata brilla alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali: il ballerino potentino Claudio Coviello sul palco di San Siro

La Basilicata sarà protagonista alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina grazie alla performance del ballerino potentino Claudio Coviello, in scena allo stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano.

L’evento sarà trasmesso questa sera dalle ore 20 su Rai 1, in streaming su Rai Play e visibile in tutto il mondo grazie alla diffusione su altri canali televisivi e piattaforme.

Coviello, primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano, si esibirà insieme alla collega Antonella Albano e ad altri settanta danzatori in un tributo all’arte italiana, alla bellezza e all’armonia, con chiari riferimenti all’opera dello scultore Antonio Canova. La coreografia è firmata da Sasha Riva e Simone Repele.

“Sono orgoglioso di prendere parte alla cerimonia e di portare un po’ di Basilicata alle Olimpiadi”, ha dichiarato Coviello.

La cerimonia di San Siro vedrà sul palco anche prestigiosi artisti internazionali come Mariah Carey, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore.

ANSA