Csv Basilicata: 166 posti per giovani lucani pronti a candidarsi come operatori volontari del Servizio Civile

Sono 166 i posti disponibili per i giovani lucani che intenderanno candidarsi come operatori volontari del Servizio Civile al programma “Galassie: energie a sistema 2026” del Centro di servizi per il volontariato della Basilicata (Csv).

Il programma, ammesso al finanziamento del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (Scu), sarà inserito nel prossimo bando per volontari in uscita a marzo.

Come evidenziato dal ministro per lo sport e i giovanı con delega al servizio civile, Andrea Abodi, l’avviso “sarà il secondo di sempre per numero di volontari, ben 66.769, offrendo migliaia di opportunità di impegno e di formazione, civica e professionale, ai giovani che sceglieranno di candidarsi e di impegnarsi al servizio del bene comune”.

Rivolto a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, il Servizio Civile Universale consente ai volontari di dedicarsi per 12 mesi alle esigenze della comunità e del territorio, attraverso progetti in settori come assistenza, protezione civile, ambiente, cultura e cooperazione, ricevendo in cambio un contributo economico mensile e l’acquisizione di competenze utili per il futuro.

Il programma “Galassie: energie a sistema 2026” del Csv Basilicata prevede la possibilità di prender parte a 6 diversi progetti che riguardano tematiche di interesse generale come la povertà, la disabilità, l’ accoglienza e l’ inclusione sociale.

“Si apre una nuova occasione per i giovani lucani di candidarsi nell’ambito del nostro programma- spiega Giannino Romaniello, presidente del Csv Basilicata- il bando per la candidatura per diventare operatori volontari è in uscita entro il mese di marzo.

Le istruzioni per come candidarsi verranno fornite al momento della pubblicazione del bando.

L’approvazione da parte del ministero dei progetti presentati dal Csv Basilicata conferma per l’ennesima volta che la nostra struttura è riconosciuta essere ente di supporto al mondo del volontariato con competenze e capacità professionali in grado di offrire opportunità ai giovani lucani”.